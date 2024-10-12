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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ​جويل ماتيب​، المدافع السابق لفريق ​ليفربول​، اعتزاله كرة القدم بعد رحيله عن النادي الصيف الماضي.

لعب ماتيب 201 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من شالكه في العام 2016، وفاز بدوري أبطال أوروبا في العام 2019، وشارك في تتويج الفريق بلقب ​الدوري الإنجليزي الممتاز​ موسم 2019-2020.

جويل ماتيب يعلن اعتزاله كرة القدم

تعرض ماتيب لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في 2023، أبعدته عن اللعب لفترة طويلة.

مثل ماتيب منتخب الكاميرون في 27 مباراة وشارك في كأس العالم في نسختي 2010 و2014.