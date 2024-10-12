نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم عاشق في الصدارة وبنسيون دلال في المركز الثالث.. تعرف على إجمالي إيرادات الأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دور السينما في هذه الآونة منافسة قوية بين عدة أفلام متميزة، وكان فيلم "بنسيون دلال" من أحدث الأفلام التي إنضمت مؤخرًا إلى المنافسة، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز إيرادات الأفلام.

فيلم بنسيون دلال يتصدر المركز الثالث



نجح فيلم بنسيون دلال في تصدر الترتيب الثالث في شباك تذاكر الأفلام، حيث حصد في أول أيام عرضه 145 ألف جنيه، والذي إنطلق عرضه مساء يوم الأربعاء الماضي، وهو من بطولة كلا من وليد فواز، بيومي فؤاد، خالد سرحان، عمر متولي، وآخرين من النجوم.

البوستر الرسمي لفيلم بنسيون دلال

إيرادات فيلم عاشق

أما عن فيلم عاشق فـ مازال في مقدمة الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة، حيث بلغت إيراداته ما يقرب من 203 ألف جنيه، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، وآخرين من النجوم، والفيلم من تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح.

البوستر الرسمي لفيلم عاشق بطولة الفنان أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد



إيرادات فيلم إكس مراتي



وفي سياق متصل حقق فيلم إكس مراتي بطولة الفنان هشام ماجد ومحمد ممدوح 171 ألف جنيه في شباك التذاكر، وهو فيلم ينتمي إلى فئة الأفلام الكوميدية والذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.