نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند.. تعرف على الأعمال المنتظرة لـ رانيا يوسف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل، بعد تصريحات المنتج بلال صبري عنها، وفي السطور التالية يرصد دوت الخليج الفني أبرز الأعمال الفنية التي تنتظر عرضها حاليًا، حيث تعيش حالة من النشاط الفني، وتنتظر عرض أكثر من عمل أبرزها مسلسل جريمة منتصف الليل وفيلم التاروت،وغيرها من الأعمال.

مشاركة رانيا يوسف في جريمة منتصف الليل



ومن جانبه، انتهت الفنانة رانيا يوسف، مؤخرًا من تصوير مسلسل جريمة منتصف الليل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ملك قورة، وميار الغيطي، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان.

وتشارك بمسلسل آخر بعنوان فوبيا من تأليف أحمد عزت وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولة العمل سوسن بدر ونرمين الفقي، بالإضافة إلى نانسي محمد مختار ابنتها وذلك في أولى تجاربها في مجال التمثيل.

أبرز الأعمال السينمائية لـ رانيا يوسف



كما انتهت رانيا منذ فترة من تصوير فيلم ورد ريحان مع أحمد الفيشاوي، وهو من نوعية أعمال السيكودراما، ويضم عمرو عبدالعزيز، وأسما سليمان، وغيرهم، والعمل قصة نورا محمد ومحمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، ومن إخراج محمد نبيل، وسيتم تحديد موعد عرضه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.



مشاركة رانيا يوسف في حمام العريس



وتستعد رانيا يوسف لخوض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "حمام العريس"، الذي يجمعها بـ عمرو عبدالجليل وأحمد فتحي وحسين فهمي، والفيلم من تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح.

فيلم التاروت في ملتقى الانتقادات



وفي سياق منفصل، تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض أحدث أعمالها السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "التاروت" من رغم تعرضه للكثير من الأزمات نظرا لتواجد مشاهد جريئة فيه.



أبطال فيلم التاروت



فيلم التاروت بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وعلاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

كما تحضر لتصوير أكثر من كليب بعد نجاحها تجربتها الغنائية في “ليك”.