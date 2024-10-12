نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. روجينا تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة روجينا تريند محرك البحث جوجل، فور حرصها على دعم زوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية، حيث عبّرت عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، وقالت خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا أكثر واحدة سعيدة بالمهرجان، سعيدة لنقابة المهن التمثيلية، سعيدة لأشرف زكي وأقول له مبروك حلمك تحقّق وألف مبروك لجميع المكرّمين".

وأضافت:"وأبارك للشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة المُحبّ لمصر ولتراب مصر وفناني مصر".



أبرز الحاضرين

وحضر حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية عدد من النجوم، منهم: أشرف زكي، رئيس المهرجان نقيب المهن التمثيلية، روجينا وسهير المرشدي وسوسن بدر وإيهاب فهمي ونهال عنبر وسامح حسين ومحمد رياض ورانيا محمود ياسين وعزوز عادل، وغيرهم من الفنانين، وتستمر فعاليات المهرجان من 9 حتى 20 أكتوبر.



آخر أعمال روجينا



والجدير بالذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل سر الهي، والذي حاز على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي

