انت الأن تتابع خبر خالد الزعاق: انتهاء سهيل وبدء موسم الوسم في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر موسم الوسم من الفترات الحاسمة في التقويم المناخي بالمملكة العربية السعودية، حيث يجلب معه تغييرات مناخية مهمة تؤثر على الزراعة والحياة اليومية. ومع اقتراب بداية هذا الموسم، يسلط خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق الضوء على أبرز التحولات المرتقبة، مما يثير اهتمام الجميع حول تأثير هذه الفترة على الأحوال الجوية.

خالد الزعاق انتهاء سهيل وبدء موسم الوسم في السعودية

موسم الوسم هو من أهم الفترات في التقويم المناخي بالمملكة العربية السعودية، حيث يشهد تغييرات مناخية كبيرة. يبرز خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق أهمية هذا الموسم، مشيرًا إلى أن اليوم الجمعة يمثل نهاية موسم سهيل، مما يعني دخول فصل جديد من السنة وتأثيره المحتمل على الأحوال الجوية.

غدا السبت يبدأ موسم الوسم، الذي يمتد لـ52 يوما ويكتسب أهمية خاصة بفضل الأمطار التي تنعش الأرض وتعزز التنوع البيولوجي. سمي الوسم بهذا الاسم لأن الأمطار التي تهطل فيه "تسم" الأرض، مما يؤدي إلى ظهور الربيع وعودة الحياة للبادية، حيث يبدأ أهلها بالترحال بحثا عن المراعي المناسبة. ويعتبر نهاية الوسم وقتا مثاليا لارتداء الملابس الشتوية.

التغيرات المناخية المتوقعة خلال موسم الوسم