عاجل - رئيس الوزراء يعلن غدا تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيسة التنفيذية للهاييتات؛ للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، في نسخته الـ12، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مكتسبات كبيرة من استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي، تُعد فرصة عظيمة لما سيثمر عنه من مكتسبات، فهناك رصيد كبير ومحفظة متنوعة من الوحدات السكنية والأراضي التنموية والخدمية والاستثمارية، وهناك فرصة كبيرة للتسويق الجيد لتلك الوحدات وتعظيم فكرة تصدير العقار.

وأشار وزير الإسكان، في بيان اليوم السبت، إلى أنه "من المقرر انعقاد المؤتمر في نسخته الثانية عشرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وهناك تعاون مثمر بين وزارات وجهات الدولة المعنية، فبالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية يتم الإعداد للملف بأجندة متكاملة لتنظيم الحدث".

وحول مشاركة الشركات المصرية بالمنتدى، لفت "الشربيني" إلى أن هذه الشركات لديها خبرات كبيرة وتضم كوادر بشرية قادرة على تنفيذ عدة مشروعات خارج الدولة سواء على المستوى الإفريقي أو العربي أو العالمي وكذلك المكاتب الاستشارية.

ونوه بأن تم تعظيم المعدات والمهمات والخبرات لدى تلك الشركات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، إضافة إلى عملية التوطين التي نُفذت في عدد من الصناعات، التي تُمكننا من التصدير للدول التي يمكن فتح آفاق متعددة بها للعمل في مشروعات مختلفة.

نقل التجربة المصرية لكل الدول الإفريقية

وأوضح أن المنتدى يضم العديد من الفعاليات التي تتبناها وزارة الإسكان؛ منها لقاءات مع وزراء الإسكان الأفارقة على هامش المؤتمر؛ لنقل التجربة المصرية لكل الدول الإفريقية وتعظيم الاستفادة منها، حيث تشارك الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية في إعمار وبناء العديد من المشروعات في تلك الدول، إضافة إلى العديد من الجلسات التفصيلية لسرد ومناقشة تلك التجارب مع فرق العمل من خلال ورش عمل متخصصة؛ بهدف نقل التجربة كاملة بكل تفاصيلها وتحدياتها.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة وعلى مستوى رفيع، فقد قامت وزارة الخارجية بدور كبير في دعوة الرؤساء والزعماء وعلى المستوى الوزاري.

وتابع كما أن هناك عددا كبيرا ومشاركات دولية واسعة في المؤتمر، إضافة إلى التنسيق للزيارات الميدانية والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات وزارة الإسكان بها ونماذج تطوير العشوائيات، وتنظيم مسابقة يشارك بها الشباب للمقترحات والأفكار، وفتح باب العمل التطوعي لتنظيم الحدث بالكامل.