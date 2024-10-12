وفري فلوسك لبيتك!!... خطوات زراعة الفلفل الاسود في البيت اتحداكي لو اشتريتية من برا تاني بعد النهاردة

انت الأن تتابع خبر وفري فلوسك لبيتك!!... خطوات زراعة الفلفل الاسود في البيت اتحداكي لو اشتريتية من برا تاني بعد النهارد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفلفل الاسود واحدًا من اهم انواع التوابل التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيًا في البيت، وذلك لما يضيفة من طعم ونكهه مميزة للاطعمة بكافة انواعها، ويعتبر الموطن الاول للفلفل الاسود هو جنوب آسيا والذي قد انتشر من خلالها للعالم اجمع، لكن مع زيادة اسعار التوابل والفلفل الاسود بشكل اخص قد بدأت السيدات بالبحث عن بدائل او حلول، ويعتبر افضل حل هو زراعة الفلفل الاسود في المنزل والذي يعتبر امر سهل ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن زراعة الفلفل الاسود تابعونا عبر بوابة دوت الخليج

توقيت زراعة الفلفل الاسود

يعتبر افضل توقيت لزراعة الفلفل الاسود هو التوقيت الحالي والذي يعتبر بين فصل الشتاء وبين فصل الصيف، وبالضبط هو التوقيت الذي لا تقل فيه درجة الحرارة عن 20 درجة مئوية ولا تزيد عن 29 درجة، حيث ان الفلفل الاسود ينمو في مناخ معتدل وهو مناح استوائي، ويموت في حالة ارتفاع او انخفاض درجات الحرارة ولذلك فإن افضل مكان لزراعة الفلفل الاسود هو داخل المنزل.

طريقة زراعة الفلفل الاسود