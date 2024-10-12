نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد ينافس برشلونة وليفربول على صفقة دفاعية قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه نادي ريال مدريد، للتعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم مركز الدفاع في ظل الإصابات الكثيرة به.

ريال مدريد يريد ضم فيتور لاعب بالميراس

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية إن نادي ريال مدريد يريد التوقيع مع فيتور ريس المدافع البالغ من العمر 18 عامًا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن أرسنال وليفربول وتشيلسي وبرشلونة مهتمين أيضا بالحصول على خدمات اللاعب فيتور ريس.

ولفتت الصحيفة إن ريال مدريد بحاجة لتدعيم دفاعه خاصةً إن دافيد ألابا حالته مجهولة ويبلغ من العمر 32 عامًا. وأنطونيو روديجر، على الرغم من مستواه، يبلغ من العمر 31 عامًا بالفعل.

بينما سيكمل فاييخو موسمه الأخير ويترك النادي وفي الأكاديمية، جاكوبو رامون وجوان مارتينيز هما أكبر المرشحين.

وذكرت الصحيفة إن لدى فيتور ريس عقد مع بالميراس حتى ديسمبر 2028 وشرط جزائي بقيمة 100 مليون يورو والسعر من المنطقي أن يتم تخفيضه.