نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجماهير المغربية لمتابعة مواجهة منتخب بلادها أمام منتخب إفريقيا الوسطى في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تنطلق هذه المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يسعى المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي، لتحقيق فوز جديد يضمن لهم مواصلة تصدر المجموعة الثانية بعد أن حقق الفريق 6 نقاط من مباراتين، إثر الانتصار على كل من الجابون وليسوتو.

يأمل أسود الأطلس في مواصلة سلسلة الانتصارات وتأكيد تفوقهم في التصفيات.

وتعتبر هذه المباراة مهمة لتعزيز فرصة التأهل المبكر للمنتخب المغربي إلى البطولة، التي ستقام في ساحل العاج.

القنوات الناقلة لمباراة المغربي ضد إفريقيا الوسطي

ومن المقرر أن تبث هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك حقوق بث مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.