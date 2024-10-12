نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الجماهير المغربية لمتابعة مواجهة منتخب بلادها أمام منتخب إفريقيا الوسطى في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تنطلق هذه المباراة غدًا السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للمغرب أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس إفريقيا 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب وليد الركراكي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى ياسين بونو

خط الدفاع عبد الحميد آيت - نايف أكرد - جمال حركاس - اشرف حكيمي

خط الوسط سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس أخوماش

خط الهجوم عبد الصمد الزلزولي - سفيان رحيمي - يوسف النصيري

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد إفريقيا الوسطي

ومن المقرر أن تبث هذه المباراة على قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك حقوق بث مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

