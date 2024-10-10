نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كولر يحسم تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي وجلسة محمد رمضان مع كهربا.. الكاف يُلغي دوري السوبر ويعلن تصنيف الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 10-10-2024 في السطور التالية:

تفاصيل جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع مهاجم أجنبي

لازالت تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10"، أن مارسيل كولر أبلغ إدارة النادي الأهلي، أنه يرغب في حسم ملف صفقة المهاجم الجديد، قبل السفر إلى الإمارات لخوض مباريات السوبر المصري".

وأضاف:" إدارة النادي الأهلي عرضت على مارسيل كولر العديد من المهاجمين الأجانب المرشحين للتواجد في الفريق، من أجل اختيار أفضلهم".

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تفاصيل جلسة محمد رمضان مع كهربا قبل السوبر المصري

عقد محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع النجم الدولي محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق مباريات السوبر المصري.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد رمضان عقد جلسة مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، من أجل تحفيزه قبل مباريات السوبر المصري ".

وأضاف كريم رمزي:" محمد رمضان حرص على عقد جلسة مع محمود كهربا، وطالبه بالتركيز في الفترة المقبلة؛ من أجل المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي في المباريات ".

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هل يلجأ الأهلي إلى الفيفا؟.. تطورات جديدة بشأن أزمة القندوسي

كشف الناقد الرياضي بلال السيسي عن تطورات جديدة بشأن أزمة النجم الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء بعد تصريحاته الأخيرة.

وقال الناقد الرياضي بلال السيسي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي:" النادي الأهلي يفكر في تقديم شكوى ضد أحمد القندوسي إلى الفيفا، بسبب أنه أدلى بمعلومات خاطئة عن النادي في وسائل الإعلام دون مستندات".

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الاتحاد الإفريقي يكشف سبب إلغاء بطولة دوري السوبر

أكد البوتسواني ماكلين ليتشويتي عضو المكتب التنفيذي للكاف بأن قرار إلغاء بطولة دوري السوبر الأفريقي لهذا الموسم قرار نهائي ولا نية للتراجع عنه.

وقال ماكلين في تصريحات تصريحات خاصة لـ "بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر شاشة قناة etc، بأن الكاف قرر إلغاء دوري السوبر هذا الموسم بسبب كثرة الارتباطات في الموسم الجاري، سواء على صعيد الأندية أو بطولات المنتخبات.

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كاف يعلن تصنيف الأندية في آخر 5 سنوات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في الساعات الماضية عن تصنيف الأندية الإفريقية لأفضل الفرق في آخر خمس سنوات، وشمل التصنيف وجود الأهلي والزمالك ضمن قائمة العشرة الأوائل. جاء هذا التصنيف بعد أن تمكن الزمالك من الفوز بلقب السوبر الإفريقي في المباراة التي جمعته بغريمه التقليدي الأهلي في السعودية، ليحقق الفارس الأبيض اللقب القاري.

أكد الاتحاد الإفريقي أن الأهلي يحتل المركز الأول في تصنيف الأندية الإفريقية لآخر خمس سنوات، بفضل تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الأخيرة، رغم خسارته لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك. من جهته، جاء الزمالك في المركز الخامس بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية في الموسم الماضي.