انت الأن تتابع خبر الوحدات يهزم الجزيرة ويتأهل .. والحسين يتصدر المجموعة الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز فريق الوحدات على فريق الجزيرة بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت الاثنين على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء، وذلك ضمن ختام الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد الأردني لكرة القدم.



وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، حقق فريق الحسين إربد فوزًا كبيرًا على فريق معان بنتيجة 5-0. بينما شهدت مواجهة مغير السرحان والسلط تعادلًا إيجابيًا بهدف لكل منهما.



كما تفوق فريق الفيصلي على الأهلي بنتيجة 2-1، وفاز شباب الأردن على شباب العقبة 3-1، وتغلب الصريح على الرمثا بنتيجة 2-1.



وبهذه النتائج، تصدر فريق الحسين إربد ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه شباب الأردن بـ 7 نقاط، ثم الوحدات بـ 6 نقاط. بينما تذيل كل من الجزيرة وشباب العقبة ومعان الترتيب بنقطة واحدة.



في المجموعة الثانية، حافظ الفيصلي على الصدارة برصيد 6 نقاط، وجاء الصريح ثانيًا بـ 5 نقاط، فيما حل الرمثا ثالثًا بـ 4 نقاط، والسلط رابعًا بـ 3 نقاط، وتساوى الأهلي ومغير السرحان بنقطتين لكل منهما.



وفق نظام البطولة، تم تقسيم الفرق الـ 12 إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق. يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، ومتصدّر الثانية مع وصيف الأولى، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.