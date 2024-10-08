نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يؤجل تجديد عقد الشناوي وحقيقة طلب الـ50 مليون جنيه في الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد الليثي، عن قرار محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي تأجيل ملف التفاوض مع محمد الشناوي حارس الفريق لما بعد بطولة السوبر المصري المقرر لها خلال الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري بالأمارات.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "حصل محمد رمضان على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس النادي بحسم ملف تجديد عقد الشناوي".



وتابع، تقرر تأجيل حسم هذا الملف لما بعد السوبر المصري وأن الأنباء التي ترددت بشأن طلب الحارس الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم غير صحيحة.



وأوضح، أن مسئولو القلعة الحمراء لم يتحدثوا مع الحارس بشأن ملف التجديد حتى الأن بشكل رسمي".

