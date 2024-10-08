انت الأن تتابع خبر أيمن يونس : مقارنة يحي عطية الله بـ علي معلول غير منصفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي لا يجب مقارنته مطلقًا مع يحيى عطية الله، مشيرا إلى أن الأول قدم مستوى مميز على مدار السنوات الماضية وكان له بصمة كبيرة مع الفريق الأحمر، والأفضل خروجه معارًا لفترة معينة ومن ثم العودة مجددًا لأن التفريط فيه سيكون قرار صعب.

وقال يونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: “علي معلول تعرض لإصابة كبيرة وبالتالي فأنه سيكون هناك حرص كبير عند المفاضلة مع عطية الله، لكن بالتأكيد معلول لو في الجاهزية الفنية سيكون له الأولوية”.

وأضاف: “قارة إفريقيا تباهت بناديي الأهلي والزمالك، وتم تسويق بطولة كأس السوبر الإفريقي من الكاف بسبب وجود القطبين الكبيرين، هناك لاعبين (تتوه) في الناديين ويحصلون على أموال كثيرة دون أن يتحقق العائد الفني، والأندية المصرية الكبيرة أصبحت تمنح اللاعبين رواتب كبيرة لا يستحقوها، والأفضل أن تكون مرتباتهم مرتبطة بالبطولات والفوز بها ونسبة المشاركات”.