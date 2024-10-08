نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب قندوسي.. الأهلي يسحب ملف المهاجم الأجنبي من أمير توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي اتخذ قرارًا غير معلنًا فيما يخص أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية على خلفية أزمة أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى نادي سيراميكا كيلوباترا.

وأعلن النادي الأهلي عرض أحمد القندوسي للبيع بعد تصريحاته ضد مسؤولي النادي بشأن صفقة زين الدين بلعيد.

تصريحات محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: قرر النادي الأهلي سحب ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية على خلفية أزمته مع أحمد القندوسي في وسائل الإعلام.

وأضاف: من المقرر أن يتولي محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي ملف التعاقد مع المهاجم الأجنبي بمساعدة مروان النائب مساعد أمير توفيق في لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء الذي تم تقليص عمله ليصبح في شركة الأهلي لكرة القدم فقط.