نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيرسي تاو يصدم الأهلي بقرار مثير بشأن مصيره مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة كبرى لمسئولي النادي بشأن مصيره مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

بيرسي تاو يصدم الأهلي بهذا القرار

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي قد يفكر في رحيل بيرسي تاو عن صفوف الفريق من أجل ضم لاعبين أجانب جدد".

واكمل:" بيرسي تاو رفض رفضا تاما فكرة رحيله عن النادي الأهلي قبل انتهاء عقده، وأخبر مسئولي القلعة الحمراء أنه في حال رحيله في يناير؛ سيحصل على باقي عقده بالكامل".