عاجل.. شبانة يكشف المرشح المحتمل لخلافة العامري فاروق بالأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن المرشح المحتمل لخلافة العامري فاروق داخل النادي الأهلي، في منصب نائب الرئيس.

المرشح المحتمل لخلافة العامري فاروق بالأهلي



وأكد شبانة أن هناك إتجاه داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أن يتم تعيين خالد فاروق شقيق الراحل العامري فاروق في منصب نائب الرئيس خلال الانتخابات التكميلية المقبلة وهو المنصب الذي كان يشغله شقيقه.



وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك اتجاه داخل إدارة الأهلي لتكريم إسم العامري من خلال ترشيح إسم شقيقه خاصة وأن المدة المتبقية للمجلس عام واحد فقط.

