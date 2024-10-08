انت الأن تتابع خبر «كيراتين طبيعي»... للعيد نتيجة فورية لفرد الشعر الخشن باقوى وصفة هتخلي شعرك الخشن ناعم وطويل وزي الحرير!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كيراتين فرد الشعر المعد من مكونات طبيعية من أبرز العناصر التي تساهم في تعزيز صحة الشعر. إذ تعد هذه الوصفات الطبيعية بديلاً آمن للتخلص من جميع عيوب الشعر، وفي الوقت ذاته يمكن استخدامها لمعالجة أي نقص في نمو شعرك.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر

يستخدم الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر وتنعيمه وتحسين صحته العامة ومن خلال استخدام بعض المكونات الطبيعية التالية، سيكون من السهل إعداد وصفة طبيعية مميزة تساعد في تنعيم الشعر وتعزيز صحة فروة الرأس.

خليط جل الصبار لتنعيم الشعر

1 ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من زيت لوز.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

ملعقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير

يمكنك إعداد هذا المزيج الفريد لتنعيم الشعر من خلال اتباع الخطوات التالية:

من الضروري استخدام وعاء مناسب لإذابة جل الصبار، لكي يسهل مزجه مع المكونات الأخرى بشكل أفضل.

أضيفي زيت اللوز وزيت الجوجوبا وامزجيهما باستمرار حتى تتكون لديكِ خليط ناعم ثم أضيفي مكون النشا وامزجيه بشكل متواصل.

بعد تحضير الخليط جيدًا، يمكنك استخدامه على خصل شعرك لمدة نصف ساعة.

كيراتين الخميرة لتنعيم الشعر

مكونات كيراتين الخميرة تكون كما يلي:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الأرجان.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة من عسل النحل

خطوات التحضير