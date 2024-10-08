تكبير الشفايف بشكل طبيعي بمكونات طبيعية في المنزل بخدع مبتكرة وجديدة لتصبح بديل لعمل الفيلر

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رياض - احمد صلاح - فيلر الشفايف هو عبارة عن حقن للشفايف من خلال ملء الفراغ المتواجد بين خلايا الشفايف ببعض المواد والمكونات التي تختلف عن بعضها، سواء كان في الخصائص أو الإستخدامات، ولكن تتشابة في أنها تعطي للشفاة شكلًا نضرًا وجذاب وتعمل على زيادة إمتلائها، ولكن هناك أيضًا بدائل وطرق لوصفات مبتكرة لعمل الفيلر بمكونات طبيعية وغير مكلفة مقارنة بالفيلر سوف نتعرف عليها للحصول على النتيجة المطلوبة لتكبير الشفايف بشكل طبيعي وجذاب مثل الفيلر.

طريقة تكبير الشفايف بشكل طبيعي

طريقة تكبير الشفاة بمكونات طبيعية

المكونات

ملعقة صغيرة فازلين أو زيت جوز هند أو زيت زيتون

شطة

قرفة

جنزبيل باودر

طريقة العمل

يوضع الفازلين في أي علبة فارغة ونقوم بوضع الشطة والتقليب.

يُضاف إلى الخليط القرفة والجنزبيل الباودر مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

نضع الخليط على الشفايف وننتظر من دقيقتين إلى ثلاث دقائق وبذلك نحصل على نتيجة تدوم لمدة يوم كامل.

تكبير الشفايف بالخميرة

طريقة تكبير الشفاة بالخميرة مع البيكنج باودر

المكونات

ملعقة صغيرة خميرة

ملعقة صغيرة نشا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف علبة رايب أو زبادي

طريقة العمل والإستخدام

تُخلط الخميرة مع النشا والبيكنج باودر ويتم التقليب.

يضاف إلى الخليط علبة الرايب أو الزبادي ويتم التقليب مرة أخرى حتى يتجانس الخليط ويُحفظ في الثلاجة.

يوضع الخليط على الشفايف لمدة تتراوح بين عشر أو خمس عشرة دقيقة ونقوم بتكرار العملية ثلاث مرات بشكل إسبوعي.

طريقة تكبير الشفاة بالخميرة مع الفازلين

المكونات

ملعقة كبيرة من خميرة الحلويات

ملعقة كبيرة من حليب الباودر

ملعقة كبيرة من الفازلين

طريقة العمل

توضع الخميرة مع الحليب الباودر في طبق ويتم التقليب بشكل مستمر.

يُضاف إلى الخليط الفازلين ويقلب مرة أخرى لكي تتفاعل المكونات مع بعضها البعض.

نضع الخليط على الشفاة ليلًا ثم يتم غسلها في الصباح.

طريقة نفخ الشفاة بالحليب

طريقة نفخ الشفايف مثل الفيلر بالحليب الباودر مع السكر

المكونات

كمية من لبن الباودر

ملعقة صغيرة من السكر

ماء ورد

طريقة التحضير

يوضع اللبن الباودر مع السكر في طبق صغير الحجم ويتم التقليب.

يُضاف إلى المكونات ماء الورد حتى نحصل على قوام سميك للخليط.

نضع الخليط على الشفاة حتى يجف بشكل تام.

نأخذ مكعب من الثلج ونضعه داخل منديل لأنه يفضل ألا يوضع على الفم بطريقة مباشرة.

يُغسل الفم ويجفف.

تكبير الفم بشمع العسل

طريقة تكبير الفم بشمع العسل مع زيت جوز الهند والفانيلا

المكونات

ملعقة كبيرة من شمع العسل

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيلا

طريقة التحضير وكيفية الإستخدام

يُخلط شمع العسل مع زيت جوز الهند وخلاصة الفانيلا مع بعضهم البعض.

يوضع الخليط على نار متوسطة الحرارة لمدة خمس عشرة دقيقة.

نأخذ الخليط ونضعه في الثلاجة حتى يبرد.

نُحضر الخليط من الثلاجة ويتم وضعه على الشفاة لمدة عشر دقائق، وبذلك يصبح الخليط جاهز للإستخدام ثلاث مرات بشكل إسبوعي.

زيت القرفة مع زيت النعناع لشفايف كبيرة كالفيلر

المكونات

زيت القرفة

زيت النعناع

بلسم شفاة

طريقة العمل