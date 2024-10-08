نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: دونجا يتعرض لإصابة قوية قبل مواجهة موريتانيا.. وحسام حسن يستدعي نجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض نبيل عماد دونجا نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة قوية خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، استعدادًا لمواجهة منتخب موريتانيا.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي على قناة ON sports fm":" نبيل عماد دونجا تعرض لإصابة قوية في معسكر منتخب مصر، حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية، وفقا لما أكده محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني".

وأضاف:" تم استبعاد نبيل عماد دونجا من المواجهة الأولى لمنتخب مصر، وسيتم تجهيزه لمباراة موريتانيا الثانية، والتي قد يلحق بها".

واختتم:" وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء محمود صابر نجم فريق بيراميدز بدلا منه".