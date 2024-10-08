نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. موقف نجم الأهلي من الأنتقال للزمالك وبيرسي تاو يصدم القلعة الحمراء بقرار مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 08-10-2024 في السطور التالية:

موقف أحمد القندوسي من الانتقال إلى الزمالك

أوضح الإعلامي أحمد شوبير، مساء اليوم الإثنين، تفاصيل موقف النجم الجزائري أحمد قندوسي بشأن انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك بعد مغادرته الأهلي يوم الأحد الماضي.

في برنامج "حارس الأهلي" المُذاع على قناة الأهلي، قال شوبير: "مع إعلان الأهلي عن رحيل أحمد قندوسي، ينتظر نادي الزمالك قرار اللاعب الجزائري لتكملة المفاوضات معه".

وأضاف: "هناك عدة أندية بدأت في التفاوض للتعاقد مع قندوسي، الذي أعتبره لاعبا مميزا، وقد غادر القاهرة وانضم إلى منتخب الجزائر الأول، مما يدل على نجاحه".

وتابع: "المفوضون عن قندوسي قبلوا قرار الأهلي ولن يعترضوا عليه، حيث صرح اللاعب بأنه قال كل ما لديه ولن يتحدث مجددًا".

يُذكر أن النادي الأهلي قرر عرض قندوسي للبيع يوم الأحد الماضي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة لجنة التعاقدات.

بيرسي تاو يصدم الأهلي بقرار مثير بشأن مصيره مع الفريق

وجه النجم الجنوب إفريقي بيرسي تاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة كبرى لمسئولي النادي بشأن مصيره مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي قد يفكر في رحيل بيرسي تاو عن صفوف الفريق من أجل ضم لاعبين أجانب جدد".

واكمل:" بيرسي تاو رفض رفضا تاما فكرة رحيله عن النادي الأهلي قبل انتهاء عقده، وأخبر مسئولي القلعة الحمراء أنه في حال رحيله في يناير؛ سيحصل على باقي عقده بالكامل".