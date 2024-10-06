نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالمنعم إحتياطيًا.. التشكيل الرسمي لمواجهة نيس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، المواجهة المرتقبة بين نيس وباريس سان جيرمان، علي أرضية ملعب أليانز ريفيرا، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي الممتاز.

ويدخل نيس الذي يشارك ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبدالمنعم، المباراة طامحًا في حصد الثلاث نقاط، لتحسين موقفه في ترتيب الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 8 نقاط.

وفي المقابل، يسعي باريس سان جيرمان في الفوز بمواجهة اليوم، للمنافسة علي الصدارة مع موناكو، حيث يأتي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

التشكيل الرسمي لمواجهة نيس وباريس سان جيرمان

وأعلن الفرنسي فرانك هايس تشكيل نيس الرسمي، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمي:- بولكا

خط الدفاع:- مويس بومبيتو، يوسف نداييشيمي، دانتي سانتوس

خط الوسط:- علي العابدي، هشام بودادي، تايجي ندومبيلي، كلاوس

خط الهجوم:- بوجا، جيشاند، محمد علي شو.

ويجلس محمد عبد المنعم لاعب نيس المنتقل إليه حديثًا قادمًا من النادي الأهلي على مقاعد البدلاء.

بينما أعلن الإسباني لويس إنريكي تشكيل باريس سان جيرمان، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمي:- دوناروما

خط الدفاع:- مينديش، باشو، ماركينيوس، أشرف حكيمي

خط الوسط:- روبز، نيفيس، إيمري

خط الهجوم:- باركولا، كولا مواني، عثمان ديمبيلي