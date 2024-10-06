نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يدرس تقديم طلب رسمي لتعديل موعد مواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفكر مسؤولو نادي الزمالك في تقديم طلب رسمي إلى اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري في الإمارات، لتغيير موعد مباراة الفريق ضد بيراميدز في الجولة الأولى من البطولة.

من المقرر أن يلعب الزمالك مع بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساء على استاد محمد بن زايد، ضمن نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وأشار المصدر لـ "دوت الخليج الرياضي"، إلى أن الزمالك يأمل في تعديل موعد المباراة نظرا لارتفاع درجات الحرارة، بحيث تُقام في ظروف أفضل.

وكان اتحاد الكرة المصري قد اتفق مع مجلس أبوظبي الرياضي لاستضافة النسخ الأربعة المقبلة من كأس السوبر المصري، حيث توج الأهلي بالنسخة الأولى العام الماضي. كما تم تحديد الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر لإقامة منافسات البطولة.

يشارك الزمالك في هذه البطولة بفضل حصوله على الكارت الذهبي، بينما يمثل بيراميدز بطل كأس مصر، فيما يواجه الأهلي بطل الدوري فريق سيراميكا بطل كأس الرابطة.

