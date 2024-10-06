نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن هوية ممثليه في قرعة دور مجموعات الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُجري غدًا الاثنين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بأحد فنادق السادس من أكتوبر.

نصوحي وأبو العز يمثلان الزمالك في قرعة الكونفدرالية

تقرر أن يمثل نادي الزمالك في القرعة كل من، رامي نصوحي عضو مجلس الإدارة، وعمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

ويتواجد الزمالك في المستوى الأول للتصنيف، إلى جانب أندية نهضة بركان المغربي، وسيمبا التنزاني، واتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.