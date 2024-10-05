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أحمد جودة - القاهرة -

فاز أوجسبورج على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ (2-1) اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

أوجسبورج يهزم مونشنجلادباخ بالبوندسليجا

أنهى أوجسبورج، الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه كيفن شلوتربيك في الدقيقة (39)، وفي الشوط الثاني أضاف ألكسيس كلود موريس الهدف الثاني لأوجسبورج (ق 65)، قبل أن يسجل تيم كلينسيت هدف تقليص الفارق لمونشنجلادباخ (ق 72).

ورفع أوجسبورج رصيده إلى 7 نقاط في المركز ال11، محققا انتصاره الثاني في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في 3.

في المقابل، توقف رصيد مونشنجلادباخ عند 6 نقاط في المركز العاشر، متلقيا هزيمته الرابعة في الدوري مقابل الفوز في مباراتين فقط.