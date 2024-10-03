نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: الأحمر سيفوز على الزمالك حال مواجهته في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أنه حال التقى القطبين مجددًا في السوبر المصري فسوف تكون مواجهة قوية للغاية، والأهلي لن يخسر مجددًا، مشيرًا إلى أن الاحمر سبق وتعثر في العديد من البطولات، لكنه يعود بعدها أقوى وأفضل بمراحل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "محمد رمضان شخص عادل جدًا، وعلى الرغم من أنه كان سببًا من أسباب رحيلي، لكن شخصية صارمة وسيضبط الأمور مع بعض اللاعبين في ظل تميزه بالصرامة".

وأضاف: "لا بد على ادارة الزمالك أن توفر مبالغ مالية لتجديد عقد زيزو، لأنه بالدولار 1.1 مليون دولار وهو مبلغ ليس كبير، وفي مصر المقاصة منذ سنوات عرضوا رونالدينيو على محمد عبدالسلام مقابل مليون دولار وكان المبلغ وقتها نحو 20 مليون مصري".