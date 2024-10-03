الرياضة

ناقد رياضي: خسارة السوبر درس قاسي للاعبي الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: خسارة السوبر درس قاسي للاعبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد  كريم سعيد الناقد الرياضي، أن ماحدث في والزمالك، بالسوبر الإفريقي درس قاسي للاعبي الأحمر بعد الخسارة من الأبيض خلال الأيام الماضية.

كريم سعيد: ما حدث في السوبر كان درس قاسي للاعبي الأهلي

وقال سعيد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن  ما حدث في السوبر كان درس قاسي للاعبي الأهلي.

وأكمل، أن خسارة  السوبر الإفريقي سيكون مفيد للأهلي قبل الاستحقاقات العالمية القادمة.

وخسر فريق الأهلي، لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بهدف لمثله.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا