نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد رياضي: خسارة السوبر درس قاسي للاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كريم سعيد الناقد الرياضي، أن ماحدث في مباراة الأهلي والزمالك، بالسوبر الإفريقي درس قاسي للاعبي الأحمر بعد الخسارة من الأبيض خلال الأيام الماضية.

كريم سعيد: ما حدث في السوبر كان درس قاسي للاعبي الأهلي

وقال سعيد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، إن ما حدث في السوبر كان درس قاسي للاعبي الأهلي.

وأكمل، أن خسارة السوبر الإفريقي سيكون مفيد للأهلي قبل الاستحقاقات العالمية القادمة.

وخسر فريق الأهلي، لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراة بهدف لمثله.