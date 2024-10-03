نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان ينتقد تصريحات رئيس الزمالك عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عبدالناصر زيدان على تصريحات، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بعد فوز ناديه على الأهلي في السوبر الإفريقي.

وكان القلعة البيضاء حقق فوزًا هامًا أمام نظيره وغريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، والتتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخة والثانية أمام الأهلي.

زيدان: تصريحات حسين لبيب عقب مباراة السوبر الإفريقي غير موفقة

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، تصريحات الكابتن حسين لبيب مع الإعلامي سيف زاهر خاطئه وكان من الأفضل عدم الرد بمثل هذه التصريحات.

وأضاف، أن لبيب كان غير موفق في تصريحاته وكان منفعل بشكل غير مبرر بعد فوز ناديه بالسوبر الإفريقي.