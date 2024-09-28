نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف سبب مفاجئ لهزيمة السوبر ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، إن توقيت احتفال النادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل مباراة السوبر الإفريقي كان قرارًا خاطئًا من قبل القلعة الحمراء.

وخسر فريق الأهلي أمام نظيره الزمالك، بطولة كأس السوبر الافريقي، وذلك عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن النادي الأهلي اختار توقيت خاطئ جدًا للاحتفال بالتتويج بلقب درع الدوري الممتاز هذا الموسم خاصة قبل أيام من إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف طلبة: مستوى مباراة الأهلي والزمالك كان تحت المتوسط وكولر يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي في السوبر الإفريقي.