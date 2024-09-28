الرياضة

نجم الأهلي يكشف سبب مفاجئ لهزيمة السوبر ضد الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم يكشف سبب مفاجئ لهزيمة السوبر ضد الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، إن توقيت احتفال  النادي الأهلي بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز قبل مباراة السوبر الإفريقي كان قرارًا خاطئًا من قبل القلعة الحمراء.

وخسر فريق الأهلي أمام نظيره الزمالك، بطولة كأس السوبر الافريقي، وذلك عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

تصريحات مجدي طلبة

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن النادي الأهلي اختار توقيت خاطئ جدًا للاحتفال بالتتويج بلقب درع الدوري الممتاز هذا الموسم خاصة قبل أيام من إقامة بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف طلبة: مستوى والزمالك كان تحت المتوسط وكولر يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي في السوبر الإفريقي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا