الرياضة

عمرو أدهم: التتويج بالسوبر كلل مجهودات مجلس الإدارة واللاعبين

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أحمد جودة - القاهرة -  


قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي كلل مجهود مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني بعد ظروف صعبة للغاية.

عمرو أدهم: التتويج بالسوبر كلل مجهودات مجلس الإدارة واللاعبين


وبارك أدهم في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري للجماهير ووعد بمزيد من الجهد لتحقيق الانتصارات والبطولات.


وشدد عمرو أدهم، على أن تتويج الفارس الأبيض بكأس السوبر الإفريقي، أتى تكريما لمجهود مجلس الإدارة واللاعبين.


وتوج فريق  الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على 4-3  بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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