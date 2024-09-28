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أحمد جودة - القاهرة -



قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقي كلل مجهود مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني بعد ظروف صعبة للغاية.

عمرو أدهم: التتويج بالسوبر كلل مجهودات مجلس الإدارة واللاعبين



وبارك أدهم في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري للجماهير ووعد بمزيد من الجهد لتحقيق الانتصارات والبطولات.



وشدد عمرو أدهم، على أن تتويج الفارس الأبيض بكأس السوبر الإفريقي، أتى تكريما لمجهود مجلس الإدارة واللاعبين.



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

