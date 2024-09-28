فيديو.. لحظة خروج لاعبي الزمالك من المنطقة المختلطة ورقصة على طريقتهم الخاصة بالكأس

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أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي لحظة خروج لاعبي الزمالك من المنطقة المختلطة ورقصة على طريقتهم الخاصة بالكأس عقب الحصول على بطولة كأس السوبر الافريقي على حساب الاهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

لحظة خروج لاعبي الزمالك من المنطقة المختلطة ورقصة على طريقتهم الخاصة بالكأس

نيرة الأحمر تعلق على تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي

أعربت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة الزمالك عن سعادتها بتتويج الفريق الأبيض بلفب السوبر الأفريقي.

قالت نيرة في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري أن مجلس الإدارة تحمل فوق طاقة البشر واتهامات واتهامات لكن كان لديهم ثقة في لاعبي الزمالك واستحقوا الفوز.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.