فيديو.. الجهاز الفني للزمالك يطالب اللاعبون بالانسحاب وشيكابالا يعترض على حكم اللقاء عقب احتساب ركلة الجزاء

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أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي لحظة مطالبة الجهاز الفني للزمالك اللاعبون بالانسحاب واعتراض شيكابالا يعترض على حكم لقاء الأهلي عقب احتساب ركلة الجزاء لصالح أكرم توفيق.

الجهاز الفني للزمالك يطالب اللاعبون بالانسحاب وشيكابالا يعترض على حكم اللقاء عقب احتساب ركلة الجزاء

هاني برزي: مجلس الإدارة بذل مجهود كبير وأبارك للجماهير العظيمة

قال هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن التتويج بالسوبر جاء تتويج للمجهود الكبير الذي بذله مجلس الإدارة واللاعبين.

وأكد برزي في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري أن المجلس عمل في ظروف صعبة واستطاع النجاح بالتتويج بالبطولة القارية الثانية في أشهر قليلة.

وشدد برزي على أن المجلس منح ثقته للجهاز واللاعبين رغم حملة التشكيك.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

