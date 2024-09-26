كولر والشناوي يعقدان المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر الأفريقي في هذا الموعد

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا في الواحدة ظهر اليوم الخميس، بصحبة محمد الشناوي قائد الفريق من أجل الحديث عن لقاء الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته مساء الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

كولر والشناوي يعقدان المؤتمر الصحفي

وسيتحدث كولر والشناوي في المؤتمر الصحفي الذي يقام على استاد فيصل بن فهد بالملز، في تمام الواحدة ظهرًا عن مواجهة الزمالك ورؤيتهما لتلك المباراة القوية في بطولة السوبر الإفريقي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى الرياض مساء الأربعاء برئاسة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، وكان في استقبالها الكابتن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وبصحبته الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للنادي.

كما حرص السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والسيد أحمد المحمادي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه بالمملكة، وضياء حماد نائب السفير، وطاقم السفارة المصرية في الرياض، على الترحيب ببعثة الأهلي، فور وصولها إلى مطار الرياض.