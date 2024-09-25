نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحسبًا للجوء إليها.. فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح بمران الزمالك استعدادًا للسوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح، في ختام المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.



وقام الجهاز الفني بتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح تحسبًا للجوء إليها حال انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل وفقًا للائحة الخاصة بلقاء السوبر الأفريقي.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.