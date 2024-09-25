نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك.. وتعليمات منفردة لكل لاعب قبل السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.



وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأفكار الخططية للاعبين خلال المحاضرة، وكلف البعض بمهام خاصة لتنفيذها خلال التدريبات لتطبيقها في المواجهة المُقبلة.



وفي نفس الوقت قام جوميز بمنح بعض اللاعبين تعليمات بشكل منفرد عقب انتهاء المحاضرة الفنية.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.