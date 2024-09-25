نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يكشف عن كرة نهائي السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك "صورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الكرة الرسمية التي ستُستخدم في مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، المقررة يوم الجمعة المقبل على استاد المملكة أرينا في الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وظهرت الكرة بتصميم محتلف، حيث أنها تتميز بلونها الأبيض مع تصاميم هندسية بالألوان الأسود والبرتقالي.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي، حيث خسر الزمالك مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 قبل أن يعود ويفوز في لقاء الإياب على استاد القاهرة بهدف نظيف، ليتوج باللقب بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

أما الأهلي، فقد تأهل إلى السوبر الإفريقي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي الرياضي التونسي. الأهلي تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب في تونس، ثم انتصر في القاهرة بهدف نظيف، ليحقق اللقب ويضمن مشاركته في السوبر الإفريقي للموسم الثاني على التوالي.

جدير بالذكر، أن بعثة نادي الزمالك قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء أمس الثلاثاء، بينما من المنتظر أن تصل بعثة النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء استعدادا لخوض نهائي السوبر الإفريقي.

