نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يفسخ تعاقده مع ثلاثي الفريق.. بينهم نجم الأهلي السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة فريق مودرن سبورت، على فسخ تعاقدها مع ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب عدم حاجة الفريق إلى خدماتهم خلال الفترة القادمة

وقررت إدارة فريق مودرن سبورت، فسخ عقود ثلاثة لاعبين، هم مروان محسن لاعب النادي الأهلي السابق، وطارق طه، والمغربي عبد الكبير الوادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سيتم إنهاء التعاقدات بالتراضي بين الطرفين.

في سياق متصل، اتفق الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، تحت قيادة المدرب طلعت يوسف، على إجراء أول مباراة ودية خلال معسكر الإسكندرية ضد فريق الأولمبي، والمقررة غدا الخميس.

يُذكر، أن فريق مودرن سبورت كان قد أعلن عن تعاقده مع 15 لاعب دفعة واحدة، لتدعيم صفوف الفريق في كافة المراكز خلال الموسم الجديد.