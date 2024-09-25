نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. حرس الحدود يرفض ضم مدافع الأهلي المحترف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو نادي حرس الحدود، التعاقد مع مدافع النادي الأهلي المحترف ضمن صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حرس الحدود يرفض ضم مدافع الأهلي المحترف

وأفاد مصدر داخل المركز الإعلامي بنادي حرس الحدود لـ «دوت الخليج الرياضي»، بأن النادي قرر عدم ضم المدافع الغاني ريندوف، لاعب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم عرضه على النادي للانتقال على سبيل الإعارة.

وأشار المصدر، إلى أن الإدارة رفضت العرض على الفور، مشيرة إلى أن اللاعب يحتاج إلى وقت إضافي قبل أن يكون جاهز للعب مع فريق يشارك في الدوري الممتاز.

كما أكد المصدر، أن مستوى ريندوف يؤهله للتواجد في دوري القسم الثاني، وليس في الدوري الممتاز، معبرا عن دهشته من تعاقد الأهلي مع اللاعب.

جدير بالذكر، أن حرس الحدود قد أبرم صفقتين من النادي الأهلي، حيث نجح في ضم الثنائي أحمد طعيمة وإبراهيم عبد الحكيم بشكل نهائي بعد الاستغناء عنهما من قبل المارد الأحمر.