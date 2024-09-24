نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس ريال مدريد السابق يرحب بالانتقال إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات ملف تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع حارس مرمي جديد في صفقة انتقال حر، ليحل محل الألماني تير شتيجن الذي انتهي موسمه مع البلوجرانا بسبب الإصابة.

وأعلن نادي برشلونة أن تير شتيغن أجرى عملية جراحية ناجحة بعد الإصابة التي تعرض أمام فياريال على مستوي أوتار الركبة، وأكد النادي الكتالوني أن عودة الحارس الألماني تعتمد على سرعة تعافيه.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن المادة 77 من قوانين الليغا تسمح بالتوقيع في الحالات التي يكون فيها المقصود استبدال اللاعب المصاب لمدة أكثر من أربعة أشهر على الأقل، في تلك الحالات، تسمح رابطة الدوري الإسباني باستخدام 80% من تكلفة راتب اللاعب المصاب و2% من سقف رواتب الفريق.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن كيلور نافاس حارس مرمي ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، والذي لا يرتبط بعقد مع أى فريق، رحب بالانتقال إلى صفوف برشلونة ليكون بديل تير شتيجن.

