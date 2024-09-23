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أحمد جودة - القاهرة -



أكمل الهلال السوداني عقد المتأهلين لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1-0 على ضيفه سان بيدرو الإيفواري، مساء الأحد، في إياب دور ال32 للمسابقة القارية.

الهلال السوداني يكمل عقد المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال

وارتدى محمد عبد الرحمن الشهير ب(الغربال) ثوب الإجادة في اللقاء، الذي أقيم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، عقب تسجيله هدف الفريق السوداني الوحيد قبل نهاية الشوط الأول.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين بكوت ديفوار الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل 2-2، ليحسم الهلال صعوده لمرحلة المجموعات.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال السوداني وغريمه المريخ حصلا على موافقة بالمشاركة في الدوري الموريتاني بسبب توقف المسابقات المحلية في السودان.