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أحمد جودة - القاهرة - تمكن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، من تسجيل هدف فريقه الأول أمام أرسنال، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند يسجل هدف مانشستر سيتي الأول في شباك أرسنال

جاء هدف هولاند أمام أرسنال في الدقيقة التاسعة من بداية اللقاء، بعد تمريرة رائعة من سافيو.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره فريق أرسنال، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

