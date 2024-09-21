نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ستاد ريمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن التشكيل الأساسي لمباراته ضد ريمس في الدوري الفرنسي.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وريمس اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الفرنسي لهذه النسخة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريمس في الدوري الفرنسي

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان أمام ريمس اليوم في الدوري الفرنسي عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ريمس في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى:- سافونوف.

الدفاع:- ماركينيوس، باتشو، بيرالدو.

الوسط:- فيتينيا، لي كانج، زاير إيمري، جواو نيفيز.

الهجوم:- باركولا، كولو مواني، دوي.