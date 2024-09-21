انت الأن تتابع خبر الرشيدي ينتقد تصريحات مسؤول النصر: العمل هو الحل، وليس الشكوى ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في أجواء مشحونة بالتوترات داخل نادي النصر، وجه الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي رسالة صارمة لأحد المسؤولين في النادي، منتقدا التصريحات المتكررة التي تظهر الشكاوى بدلا من التركيز على العمل والإنجازات. تأتي هذه الرسالة في وقت حاسم، حيث يستعد النصر لمواجهة الاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن، مما يزيد من أهمية الانتقادات والتوجهات داخل النادي.

الرشيدي ينتقد تصريحات مسؤول النصر