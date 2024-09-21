انت الأن تتابع خبر الرشيدي ينتقد تصريحات مسؤول النصر: العمل هو الحل، وليس الشكوى ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في أجواء مشحونة بالتوترات داخل نادي النصر، وجه الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي رسالة صارمة لأحد المسؤولين في النادي، منتقدا التصريحات المتكررة التي تظهر الشكاوى بدلا من التركيز على العمل والإنجازات. تأتي هذه الرسالة في وقت حاسم، حيث يستعد النصر لمواجهة الاتفاق في الجولة الرابعة من دوري روشن، مما يزيد من أهمية الانتقادات والتوجهات داخل النادي.
الرشيدي ينتقد تصريحات مسؤول النصر
- وجه الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي انتقادات حادة لأحد مسؤولي نادي النصر بسبب تصريحاته المتكررة في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة.
- في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال الرشيدي: عزيزي المسؤول في النصر، الشكاوى من الإعلام والجمهور معروف من مصدرها، وقد أثبتت عدم جدواها في الماضي.
- كما أضاف: "لن يزيدكم رفعة أن تشتكوا من المحبين والغيورين على ناديهم، بل سيفقد ذلك من مصداقيتكم وقوتكم." وأكد الرشيدي على أهمية العمل الجاد كبديل للشكاوى، قائلا: نصيحة، الرد عليهم يجب أن يكون من خلال الإنجازات وليس من خلال الشكاوى.
- وتأتي هذه الرسالة في وقت تشهد فيه الأجواء في نادي النصر توترات، خاصة بعد تصريحات فيرناندو هييرو، المدير الرياضي، التي أشار فيها إلى أن النادي لم يحصل على الدعم الكافي مثل باقي الأندية.
- على صعيد آخر، يستعد نادي النصر لمواجهة الاتفاق مساء اليوم في الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين، حيث ستقام المباراة في الساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و7:50 بتوقيت أبوظبي. هذه المباراة ستكون أيضًا الظهور الأول للمدير الفني الجديد ستيفانو بيولي، مما يزيد من أهمية اللقاء.
- بهذه الانتقادات يبرز الرشيدي أهمية اتخاذ خطوات عملية وتحقيق النجاح في النادي بدلا من الانغماس في الشكاوى، وهو ما يعكس تطلعات جماهير النصر في رؤية فريقهم في أبهى صورة.