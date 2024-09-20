نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في ليفربول فبل مباراة بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق ليفربول، ضربة موجعة قبل مواجهة بورنموث المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شكوك حول مشاركة أليسون أمام بورنموث

أكدت تقارير إنجليزية إن هناك شكوك حول مشاركة الحارس البرازيلي أليسون بيكر مع ليفربول في مباراة الغد أمام بورنموث، بسبب الإصابة.

أفادت شبكة “football on TNT Sports” الإنجليزية إن أليسون بيكر يعاني من إصابة عضلية تثير الشكوك حول تواجده في مباراة ليفربول وبورنموث.

وذكرت الشبكة الإنجليزية إن أليسون بيكر غاب عن 15 مباراة في الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وصرح أرني سلوت مدرب ليفربول، إن أليسون بيكر يعاني من إصابة بسيطة وسيخضع للفحص من أجل تحديد ما إذا كان بإمكانه المشاركة في التدريبات قبل مباراة بورنموث أم لا.

ويستعد فريق ليفربول، لاستقبال نظيره بورنموث على ملعب “آنفيلد”، مساء السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتل فريق ليفربول، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في أول 4 جولات من المسابقة.