نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتحرك لتجديد عقد بيدري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت التقارير الصحفية أن ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، اجتمع مع وكيل أعمال اللاعب الإسباني بيدري في جلسة استمرت لمدة ساعة ونصف، لمناقشة تفاصيل تجديد عقده مع النادي.

ويُعد بيدري أحد الركائز الأساسية في تشكيلة برشلونة، حيث يعتمد عليه المدرب الألماني هانز فليك بشكل كبير. لهذا، يسعى النادي الكتالوني لتمديد عقده لضمان استمراره ضمن الفريق.

العقد الحالي لبيدري ينتهي في عام 2026، ورغم ذلك يسعى النادي لتأمين مستقبله لفترة أطول.

اللاعب الإسباني قدّم أداءً مميزًا هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث خاض 5 مباريات وسجل هدفين حتى الآن.

ويعد تجديد عقد بيدري خطوة مهمة في استراتيجية برشلونة للحفاظ على مواهب الفريق الشابة، خاصة مع التحديات المالية التي يواجهها النادي في الفترة الأخيرة.

بيدري يُعتبر من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل النادي، ويأمل برشلونة في تجنب أي اهتمام من الأندية الكبرى الأوروبية التي قد تسعى لضمه في المستقبل القريب.