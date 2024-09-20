اتحاد الشطرنج يحصل على تصنيف الجمعية العمومية استعدادا للانتخابات المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الاتحاد المصري للشطرنج خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية يضم تشكيل الجمعية العمومية 2024/2025 والتي لها حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية لاتحاد الشطرنج.

اتحاد الشطرنج يحصل على تصنيف الجمعية العمومية

وتضمن تصنيف الاتحاد المصري للشطرنج 25 هيئة لها حق الحضور والتصويت وهم نادي مصر للتأمين، نادي الشرقية للدخان، نادي هليوبوليس، نادي سموحة، نادي الإسماعيلي، نادي النيل لتجديف، نادي وادي دجلة، نادي الخدمات الرياضية، نادي شباب مسلمين نقادة، نادي الإبراهمية، نادي الداخلية دمنهور، نادي الخانكة، نادي الاتحاد السوداني، نادي زفتى، نادي الرباط والأنوار، نادي هيئة قناة السويس، نادي 6 أكتوبر، نادي الصيد، نادي بولاق الدكرور، نادي الدقي، نادي القناة بالإسماعيلية، نادي سبورتنج الإسكندرية، نادي الاتحاد السكندري، نادي القلج، نادي بنها.

ويتولى رئاسة الاتحاد المصري للشطرنج لجنة ثلاثية تضم كل من أحمد عدلي، إيمان الأنصاري، محمد عبد العال وذلك حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية 2020/2024.