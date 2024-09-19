انت الأن تتابع خبر المنتخب السعودي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا لشهر سبتمبر والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حافظ المنتخب السعودي على مركزه في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث بقي الصقور في المركز الـ٥٦ بالتصنيف العالمي لشهر سبتمبر.
- وخاض المنتخب السعودي مباراتين خلال فترة التوقف الدولي المنقضية بشهر سبتمبر، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
- وتعادل الصقور في المباراة الأولى أمام إندونيسيا بهدف لكل منهما، فيما حقق الفوز على الصين بهدفين من توقيع اللاعب حسن كادش.
منتخب مصر يتقدم 5 مراكز في تصنيف فيفا
- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، التصنيف العالمي للمنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري، والذي شهد تقدم منتخب مصر 5 مراكز.
- حيث تواجد منتخب مصر في المركز الـ 31 عالميًا بعد ما كان يحتل المرتبة 36 الشهر الماضي فى تصنيف فيفا.
وتواجد منتخب مصر فى المركز الثالث إفريقيًا.
- ويذكر أن منتخب مصر حقق الفوز الشهر الحالي على كل من كاب فيردي وبوتسوانا ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.