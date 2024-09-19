نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس.. صدارة ثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري، مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود ضد القادسية، في تمام الساعة 6:40 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ على قناة SSC Extra 1.

العروبة ضد الفتح، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC Extra 2.

الوحدة ضد الخلود؛ في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC 1HD.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مباريات اليوم

1- الاتحاد 9 نقاط

2- الهلال 9 نقاط

3- الاتفاق 9 نقاط

4- القادسية 6 نقاط

5- التعاون 6 نقاط

6- الشباب 6 نقاط

7- النصر 5 نقاط

8- الرائد 4 نقاط

9- الأهلي 4 نقاط

10- الرياض 4 نقاط

11- الوحدة 4 نقاط

12- ضمك 3 نقاط

13- الخليج 3 نقاط

14- الفتح 3 نقاط

15- العروبة نقطة وحيدة

16- الخلود نقطة وحيدة

17- الأخدود دون رصيد من النقاط

18- الفيحاء دون رصيد من النقاط