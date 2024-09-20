إنذار أحمر بسبب الرياح الشديدة و الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية

انت الأن تتابع خبرإنذار أحمر بسبب الرياح الشديدة و الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض عدد من مناطق المملكة العربية السعودية إلى تغيرات كبيرة في حالة الطقس هذه الفترة وعلى الرغم من أننا في نهاية فصل الصيف واقتراب دخول فصل الخريف إلا أن هناك حالة كبيرة متغيرة في الطقس،حيث تشهد مناطق جازان وعسير والباحة وأجزاء من مكة المكرمة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤٠ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٧٥.

المدينة المنورة: العظمى ٤٢ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٤٠.

الرياض: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٢٥.

جدة: العظمى ٣٧ ودرجة الرطوبة ٢٩ ودرجة الرطوبة ٨٥.

الدمام: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٣٥.

أبها: العظمى ٢٧ والصغرى ١٦ ودرجة الرطوبة ٦٥.

تبوك: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٦٠.

بريدة: العظمى ٤١ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٣٠.

حائل: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٤٠.

الباحة: العظمى ٢٨ والصغرى ١٩ ودرجة الرطوبة ٨٥.

عرعر: العظمى ٣٥ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٦٠.

سكاكا: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٣ ودرجة الرطوبة ٦٥.

جازان: العظمى ٣٦ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٨٥.

نجران: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٥ ودرجة الرطوبة ٣٥.