نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يوافق على رحيل لاعب الأهلي لنادي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي إسلام صادق، على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على رحيل يوسف سيد عبدالحفيظ لاعب الفريق الأحمر الصاعد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد العروض التي وصلته من الدوري المصري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني، يوم السبت القادم، ضمن منافسات إياب دور ال32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

رحيل لاعب الأهلي لسيراميكا

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: أبلغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إدارة النادي بموافقته على رحيل يوسف عبدالحفيظ إلى نادي سيراميكا كيلوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة من أجل المشاركة في المباريات باستمرار واكتساب الاحتكاك اللازم.

وكان كولر قد وافق منذ أيام على إعارة أحمد عابدين لاعب الفريق الأحمر إلى نادي سيراميكا كليوباترا أيضًا على الرغم من قيده في القائمة الإفريقية.